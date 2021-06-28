دواجن حمص تؤكد أن سعر صحن البيض “مناسب” للمربي والمستهلك معاً

أكد الدكتور محمد قيمر مدير عام منشأة دواجن حمص أن سعر صحن البيض حاليا يعتبر جيدا ومناسبا للمستهلك والمربي معا”.



وأضاف قيمر ” أن البيض يسجل أرباحا في الفترة الحالية و سعر الصحن مع هامش الأرباح بعد احتساب سعر التكلفة يعتبر مقبولا ومشجعا للمربي بعد فترة استقرار نسبية في سعره”.



وقال قيمر ” إن تكلفة صحن البيض تبلغ 7500 ليرة تقريبا، ويباع للمستهلك ب8100 حسب نشرة مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ما يعتبر هامش ربح جيد ومشجع للمربي بعد تراجع سعره في الفترة السابقة “.



وأشار مدير عام منشأة دواجن حمص إلى أنه “تم استيراد قطيع جديد من “أمات بياض” من فرنسا لون أبيض يبلغ نحو 14 ألف طير لصالح منشأة دواجن حمص”.



ونوه قيمر ” إلى أهمية استيراد هذا القطيع من خلال كسر الحصار المفروض على سوريا، كما أنه يؤمن صوص البياض للقطاعين العام والخاص خلال العامين 2021 و2022 والذي بدوره سيؤمن بيض المائدة للأعوام 2022 و2023 وبداية العام 2024″.



وأوضح قيمر” أن الحالة الصحية للقطيع جيدة جداً وكانت الشركة قد استوردت قطيع أمات بياض لون بني من الشركة الموردة نفسها العام الماضي، ووضعه الصحي والإنتاجي جيد جداً ونسبة إنتاجه حتى الآن 91 % “.



يذكر أن أسعار البيض والفروج في حمص تشهد تقلبات مستمرة متأثرة بعدد من الأسباب أهمها سعر الصرف وارتفاع اسعار الأعلاف وانعكاساتها على تكاليف تشغيل المداجن، علما أن الصحن وصل إلى 9000 ليرة سورية في بعض الأسواق.الخبر