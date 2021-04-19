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دخول قافلة عسكرية أمريكية إلى الحسكة

أفادت مصادر إعلامية رسمية أمس، بقيام قوات الاحتلال الأمريكي بإدخال قافلة محملة بأسلحة وذخائر ومواد لوجستية وعدة عربات مدرعة إلى قواعدها في الشدادي بريف الحسكة.

وذكرت المصادر أن "قافلة مؤلفة من 24 شاحنة تابعة للاحتلال الأمريكي دخلت عبر معبر الوليد إلى الأراضي السورية".

وبينت المصادر أن القافلة محملة بصناديق أسلحة وذخائر وبرادات وصهاريج وتوجهت من رميلان عبر الطريق الدولي إلى القامشلي ثم إلى الشدادي بالريف الجنوبي وذلك بعد نحو 4 ساعات من دخول 5 عربات مدرعة بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الأمريكي في المنطقة.