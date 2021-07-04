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خلال الاسبوع 6 صفقات ضخمة ترفع قيم تداولات سوق دمشق للأوراق المالية

بلغت مجمل قيمة تداولات سوق دمشق للأوراق المالية خلال الاسبوع الماضي  نحو مليار و 836 مليون ليرة سورية ، وقد شهدت السوق خلال الاسبوع 200 صفقة عادية  و 6 صفقات  ضخمة  ، فيما بلغ حجم التداول 2.750.720 سهم ، بقيمة قدرها 1.836.179.654.00 مليار  ليرة سورية . 


أما مؤشر بورصة دمشق "DWX"  المثقل بالقيمة السوقية سجل تراجعاً  بنسبة قدرها 98.08% وقيمة تغير بلغت 0.97 نقطة ، كما و سجل مؤشر الأسهم القيادية المثقل بالأسهم الحرة  "DLX" تراجعاً  بنسبة 5.20 % و  بمقدار   75.93 نقطة  .

وفيما يخص الأسهم الأكثر تقدماً خلال الأسبوع ، فقد تصدرها سهم  الأهلية للنقل ، وحل ثانياً  سهم اسمنت البادية ، ثم حل ثالثاً سهم الدولي للتجارة والتمويل. 

أما على صعيد الأسهم الأقل تقدما، فقد تصدرها سهم بنك البركة سورية ، يليه سهم بنك قطر الوطني سورية ،وحل ثالثاً سهم بنك سورية الدولي الإسلامي، يليه سهم بنك الشام ،وحل أخيراً سهم بنك سورية والمهجر.

و تجدر الإشارة إلى أن جلسات التداول بلغت 5 جلسات فقط خلال هذا الاسبوع.

 


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