خطة لإنتاج 16 ألف طن من بذار القمح بدرعا

وضع فرع مؤسسة إكثار البذار بدرعا خطته للموسم الجديد التي تتضمن إنتاج 16 ألف طن من بذار القمح و ألف طن من بذار الشعير .



مدير الفرع المهندس غازي الناصيف ذكر اليوم أن الفرع سيوزع على الفلاحين الراغبين بالتعاقد البذار المناسبة لتنفيذ الخطة المقررة على الشكل المطلوب مبيناً أن آلية التعاقد تشمل تقديم طلب تعاقد من الفلاح مدون عليه المساحة المراد زراعتها أصولاً والمنطقة التابعة لها ليتم إعطاؤه البذار اللازمة بعد الدراسة وتدقيق امكانية التسليم للفرع .



وأكد الناصيف أن الفرع لديه رصيد كاف وجاهز لتوزيع البذار المعقمة والمغربلة على الفلاحين لتغطية احتياجاتهم في الموسم الزراعي الجديد 2021-2022.



وتجاوز الفرع خطته في الموسم الماضي البالغة إنتاج 16 ألف طن باستلام 19500 طن من بذار القمح.