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"خردل أمريكي في سوريا" يثير الجدل في الشارع السوري

"خردل أمريكي في سوريا" يثير الجدل في الشارع السوري

سجلت دوريات حماية المستهلك في حماة ضبوط مخالفات عدة كغيرها من المحافظات، وبينها مخالفات لمواد مجهولة المصدر “خردل أمريكي”.

وتراوحت المخالفات يوم أمس في حماة بين مخالفات تموينية للخبز، ومخالفات لمواد مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ومخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بسعر زائد.


ونشرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، صور للمخالفات كان بينها مجموعة عبوات خردل كتب عليها “صنع في الولايات المتحدة الأمريكية”.

ومع نشر الصورة، توالت التعليقات مستغربة من وصول بضاعة أمريكية إلى سورية لطرحها في الأسواق مع الإشارة بشكل صريح لمصدرها.