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خبراء.. التنظيف الصباحي للأسنان بعد تناول الفطور "أمر خطير"

يوصي الأطباء دوماً بالمواظبة على تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون للحفاظ عليها سليمة مع التقدم في العمر، لكن بعض العادات التي نمارسها أحياناً قد تؤدي إلى تبعات بالغة الضرر.

وبحسب موقع "هيلث لاين" المختص في الشؤون الصحية، فإن التنظيف الصباحي للأسنان بعد تناول وجبة الفطور مباشرة "أمر محفوف بالخطر"، والأفضل من الناحية الصحية إرجاء ذلك لبعض الوقت.

وذكر المصدر أن الأفضل لصحة الأسنان هو أن نغسلها بعد 30 دقيقة أو حتى ساعة، من إنهاء تناول وجبة الفطور، ويكمن الخطر في أن التنظيف الذي يلي الفطور بشكل مباشر، يؤدي إلى تراكم طبقة من بقايا الأطعمة الحمضية فوق الأسنان.

وتسبب هذه المواد الحمضية ضعفاً في مادة "الإيناميل" الغنية بالمعادن التي تغطي الأسنان، وهي عنصر ضروري لحمايتها، وتشكل هذه المادة ما يشبه الدرع الواقي للأسنان من درجات الحرارة المتفاوتة للمشروبات والأطعمة، إضافة إلى الحماية من المواد الكيماوية.

وتوصي الجمعية الأميركية لطب الأسنان، بتنظيف الأسنان بعد ساعة من  وجبة الفطور، لا سيما عند تناول أطعمة حمضية.