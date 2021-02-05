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حمص: مركز شرطة زيدل يلقي القبض على سارقي الأكبال الكهربائية

حمص: مركز شرطة زيدل يلقي القبض على سارقي الأكبال الكهربائية

وردت معلومات إلى مركز شرطة زيدل في محافظة حمص حول تعرّض الأكبال الكهربائية من الشبكة العامة للسرقة من قبل أشخاص مجهولين.


ونتيجة التحري وتكثيف الدوريات تمكن مركز شرطة زيدل التابع لقسم شرطة حمص الخارجي 


من كشف السارقين وإلقاء القبض عليهم، وهم المدعوين: ( عيسى. ا) و( علي . خ ) و( محمد. ع ) 


و( حيدر. ا)، وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على ارتكاب سبعة عشر حادثة سرقة للأكبال الكهربائية من الشبكة العامة ولمسافات مختلفة مستخدمين دراجة نارية في عمليات السرقة المذكورة


والأحياء التي قاموا بسرقة الأكبال منها هي : ( عكرمة ـــ مساكن الشرطة ــ طريق زيدل ــ الأرمن ــ قرية فيروزة ــ قرية المشرفة ــ مفرق مقبرة الفردوس ) .


تمت مصادرة الدراجة النارية ، وضبط بحوزتهم مقص حديدي كبير وعدد من الأكبال الكهربائية المسروقة يقدر طولها بحوالي (٤٠) متراً.

تم اتخاذ الإجراء اللازم بحقهم ، وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص .