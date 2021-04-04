حظر كلي في مناطق سيطرة ميليشيا “قسد” في الحسكة والقامشلي والرقة

أكدت مصادر أهلية أن ما تسمى “الادارة الذاتية الكردية ” التي تقودها ميليشيات “قسد” أعلنت عن نيتها فرض إغلاق وحظر كلي في مدن الرقة والقامشلي والحسكة, ابتداءً من الثلاثاء 6 من نيسان الجاري لمدة أسبوع وذلك نتيجة تفشي فايروس “كورونا”.

وتابعت المصادر أن ” الادارية الكردية “ فرضت ايضاً اغلاق جزئي في بقية مناطق سيطرتها شمال شرقي يبدأ من الساعة الرابعة عصراً بشكل يومي بدءاً من يوم 6 نيسان.



وأعلنت ما تسمى “الادارة الكردية ” اليوم السبت أنها سجلت أربع وفيات و73 إصابات جديدة بفايروس “كورونا” في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا ما يرفع عدد الاصابات الكلي الى 10404 إصابة مؤكدة، منها 389 حالة وفاة و1327 حالة شفاء.



وأن حالات الوفاة هي لثلاثة رجال من القامشلي وآخر من دير الزور مع تسجيل ٧٣ إصابة جديدة بالفيروس في مناطق شمال وشرق سوريا وهي ٣٧ ذكور و٣٦ إناث وتتوزع على الشكل التالي: الحسكة ٢٤ حالة والقامشلي ٣١ حالة و المالكية ١٢ حالة و الدرباسية 2 حالة و دير الزور ٤ حالات.







“الوطن”