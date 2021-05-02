حريق كبير قرب مطار “بن غوريون”

ذكرت وسائل إعلام الاحتلال “الإسرائيلي” أن عناصر جهاز الإطفاء يكافحون حريقا كبيرا اندلع في ضواحي مطار “بن غوريون” قرب تل أبيب.



ونقل موقع “روسيا اليوم” أن الحريق نشب في ساحة للخردة المعدنية في موشاف (قرية) زيتان، حيث تعمل ستة فرق إطفاء في الموقع واستطاعت الحد من انتشار النيران.



وبادرت شرطة الاحتلال إلى إجلاء سكان من المنازل المحيطة بموقع الحريق خوفا من امتداد النيران إليها، فيما تحلق مروحية تابعة للشرطة فوق القرية.



وأغلقت سلطات الاحتلال جميع مداخل القرية وطالبت الناس بالابتعاد عن موقع الحريق.