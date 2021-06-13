حالة الطقس 31/6/2021

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون تستمر درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل، والجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام.



ويكون الجو سديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، والرياح غربية الى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

بالنسبة ليوم غد الاثنين تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بحوالي /1-3/ درجات مئوية، والجو غائم جزئياً في المناطق الساحلية مع فرصة ضعيفة لهطل زخات خفيفة من المطر خلال ساعات الليل.



أما باقي المناطق فيكون الجو صحواً بشكل عام، وليلاً يكون الجو مائلاً للبرودة وخاص على المرتفعات الجبلية والرياح غربية الى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحـر خفيف ارتفاع الموج.