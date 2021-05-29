حالة الطقس 29/5/2021

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح حول معدلاتها في معظم المناطق، بينما تبقى أعلى من معدلاتها بحوالي/2_4/ درجات مئوية في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.



وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع فرصة ضعيفة لهطل زخات محلية من المطر فوق المرتفعات الساحلية، سديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية.



وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 60 كم/سا أحياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.



بالنسبة ليوم غد الأحد تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً مع بقائها حول معدلاتها أو أعلى بقليل، والجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكلٍ عام، سديمياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.