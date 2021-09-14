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جهود كبيرة لإعادة التيار الكهربائي إلى منطقة درعا البلد

واصلت ورشات الشركة العامة للكهرباء في محافظة درعا العمل بجهود كبيرة لإعادة التيار الكهربائي الى منطقة درعا البلد وطريق السد والمخيمات وذلك بعد انتشار وحدات الجيش العربي السوري في المنطقة وإعادة الأمن والاستقرار إليها وفق اتفاق التسوية الذي طرحته الدولة.

وذكر مدير عام الشركة المهندس هاني المسالمة  أن “الشبكة الكهربائية تعرضت للضرر من شبكات أرضية وهوائية وأعمدة وغيرها وخرجت خمسة مراكز تحويل عن الخدمة وتحتاج عمليات إصلاحها إلى فترة طويلة” مبيناً أن الورشات “تستمر في عملها منذ ثلاثة أيام لإعادة التيار الكهربائي تدريجياً إلى الأحياء المذكورة اعتباراً من الخميس القادم”.

وأوضح المسالمة أن الشركة تتواصل مع وزارة الكهرباء لتأمين المواد اللازمة لإعادة التيار الكهربائي وهو “ما يتطلب عملاً متواصلاً لمدة شهر كامل بالتوازي مع توافر المواد”.

ودعا المسالمة المواطنين إلى التعاون مع شركة الكهرباء في مجال إصلاح الأعطال ومنع التعديات والسرقات التي من شأنها أن تؤخر عودة التيار الكهربائي.