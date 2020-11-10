جنوح طائرة “إسرائيلية” في مسارها لتحلق فوق مكة المكرمة

أفادت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية بأن طائرة إسرائيلية حلقت فوق مدينة مكة المكرمة السعودية، خلال رحلتها إلى الهند.



ونشر محرر شؤون الطيران بالصحيفة “إيتاي بلومنتال” تغريدة نشرتها الصحيفة العبرية جاء فيها: “طائرة إسرائيلية أقلعت أمس من مطار بن غوريون في تل أبيب إلى الهند عبر إثيوبيا ولم تتنازل عن زيارة سماء مدينتي جدة ومكة في السعودية”.



وأرفق الصحفي الإسرائيلي التغريدة بتوثيق لإحدى شركات تتبع حركة الطائرات يظهر تحليق الطائرة في مسار مستقيم فوق البحر الأحمر قبل أن تجنح يساراً وتمر فوق مدينتي جدة ومكة المكرمة.



وأشارت صحيفة “رأي اليوم” اللندنية إلى أنه لم يصدر تعليق فوري من السلطات السعودية حول الأمر.



وفي أواخر آب الماضي، انطلقت من مطار “بن غوريون” أول رحلة جوية تجارية إسرائيلية إلى أبو ظبي في الإمارات، عبر الأجواء السعودية.



وكانت الطائرة تقل وفدين إسرائيلي برئاسة مستشار الأمن القومي “مئير بن شبات”، وآخر أمريكي برئاسة كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر.



وتربط السعودية والكيان الإسرائيلي مؤخراً علاقات وطيدة جداً، في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والسياحية وغيرها.