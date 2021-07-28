جنوب أفريقيا تندد بمنح (إسرائيل) صفة عضو مراقب في الاتحاد الأفريقي

نددت جنوب إفريقيا اليوم بقرار منح “إسرائيل” صفة عضو مراقب في الاتحاد الإفريقي مبينة أنه “غير عادل وغير مبرر”.



وقالت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا في بيان نشرته على موقعها الالكتروني إن “قرار منح (إسرائيل) صفة المراقب هو الأكثر إثارة للصدمة في عام كان فيه الشعب الفلسطيني المظلوم مطارداً بالقصف المدمر واستمرار الاستيطان غير القانوني للأرض” مضيفة إن “قرار مفوضية الاتحاد الإفريقي في هذا السياق غير عادل وغير مبرر ولا يمكن تفسيره”.



ولفت البيان إلى أن الاتحاد الإفريقي يرفض ممارسات الكيان الإسرائيلي وجرائمه بحق الفلسطينيين وتدميره مشيراً إلى أن الانتهاكات والأفعال الجائرة التي ترتكبها سلطات الاحتلال “تسيء إلى نص وروح ميثاق الاتحاد الإفريقي”.



واستغرب البيان قرار منح “إسرائيل” صفة عضو مراقب في الاتحاد الإفريقي في الوقت الذي تستمر فيه بارتكاب الجرائم الوحشية بحق الفلسطينيين مبيناً أن حكومة جنوب إفريقيا ستطلب من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي تزويد جميع الدول الأعضاء بإحاطة حول هذا القرار الذي نأمل أن تتم مناقشته من قبل المجلس التنفيذي ومؤتمر رؤساء الدول والحكومات.