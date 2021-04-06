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جرثومة المعدة

هي بكتيريا شكلها يشبه الحلزونه،  هذه البكتيريا تُصيب كلا الجنسين إلا أن غالبية المرضى لا تظهر عليهم أية أعراض لكن10٪ من المصابين قد تتطور عندهم وتؤدي إلى مرض القرحة الهضميه أو سرطان المعدة.

تنتقل من شخص لآخر عن طريق البراز أو الفم وبسبب سوء المرافق الصحية.

علامات وجود الجرثومه الحلزونيه في المعدة:

1- الانتفاخ وألم في القولون.

2 التجشؤ والحرقه. 

3- الغثيان والتقيؤ.

4- ألم في البطن والمعده وعدم الراحه.

5- تعب مستمر وارهاق وكسل.

6- اكتئاب والنوم الكثير.

7- قلة الشهيه.

8- رائحة الفم الكريهه.

9- صعوبة في التنفس والدوخة .

10- شحوب لون البشرة. 

11- الشعور بالشبع والامتلاء بعد تناول كمية قليلة من الطعام .

12- فقدان الوزن دون سبب.

13- سماع الأصوات داخل البطن.

14- براز داكن اللون.

15- تعمل على نقصان بعض الفيتامينات بسبب سوء الامتصاص بالمعده.

يتم تشخيص الجرثومه الحلزونيه عن طريق :

1- تحاليل الدم.
2- فحص البراز.

3- التنظير.

هناك العديد من العلاجات البديلة لقرحة المعدة وللتخلص من الجرثومة الحلزونية، وهذه بعض منها:

*الرمّان: يُعتبر الرمّان من المواد المُفيدة في مُحاربة البكتيريا الموجودة في المعدة.*الثوم: يُعتبر الثوم من أكثر المواد الّتي لها فاعلية لقتل البكتيريا، وعلاج جرثومة المعدة.

*العسل: للعسل الفاعليّة الكبيرة لعلاج البكتيريا والقضاء عليها، وبشكل خاص جرثومة المعدة.

*الزنجبيل: يُعتبر مُطهّراً للمعدة من كل الجراثيم والبكتيريا، ويُمكن استخدامه لعلاج جرثومة المعدة.