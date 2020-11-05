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"جبهة النصرة" تنفذ 30 هجوما في منطقة خفض التصعيد في إدلب

أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية بأن عناصر من "جبهة النصرة" الإرهابية نفذوا 30 هجوما في منطقة خفض التصعيد في إدلب في شمال سوريا.

وكان المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أعلن يوم الإثنين الماضي، أن المسحلين يستعدون لتنفيذ هجوم باستخدام طائرة مسيرة لغرض اتهام روسيا والسلطات السورية بشن غارات على المدنيين في إدلب.

وأوضح نائب رئيس المركز الروسي، اللواء البحري ألكسندر غرينكيفيتش أن"المركز تلقى معلومات جديدة حول خطط لدى الجماعات الإرهابية لاتهام القوات الحكومية السورية والقوات الجوية الروسية، بتنفيذ قصف مدفعي وجوي على مراكز مدنية في أراض تحت سيطرة التشكيلات المسلحة غير الشرعية في منطقة خفض التصعيد بإدلب".

 

 


المصدر: "نوفوستي"