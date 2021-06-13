جامعة دمشق توافق لـ 3 كليات على تقريب امتحاناتها.. والسبب ؟

بين نائب رئيس جامعة دمشق للشؤون الإدارية وشؤون الطلاب صبحي البحري أنه تمت الموافقة لـ 3 كليات على تقريب امتحاناتها الجامعية المقررة للفصل الدراسي الثاني خلال تموز القادم، وذلك عن مواعيد التقويم الجامعي المقررة.



وبموجب الموافقة، تبدأ امتحانات كلية الآداب والعلوم الإنسانية في ال 4 من تموز، والعلوم في ال 6 من تموز، والحقوق في ال 7 من تموز، علما أنه بموجب التقويم الجامعي المعدل تبدأ الامتحانات خلال ال 11من الشهر.



وأشار البحري إلى أن الموافقة على طلب الكليات جاءت بسبب كثرة عدد المقررات والحاجة لتأمين القاعات اللازمة للعدد الكبير من الطلاب.





الوطن أون لاين