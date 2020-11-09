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توقيف ثمانية أشخاص يمتهنون تصريف العملة الأجبنية بطريقة غير قانونية في حلب

ألقى فرع الأمن الجنائي في حلب القبض على 8 أشخاص أثناء قيامهم بتصريف مبالغ مالية أجنبية (دولار) بطريقة غير قانونية.

ونشرت صفحة وزارة الداخلية أنه تم مصادرة مبلغ 13 ألف دولار امريكي بالإضافة إلى 3.900.000 ثلاثة ملايين وتسعمائة ألف ليرة سورية وحجز سيارتين كانوا يستخدمونها في تحويل الأموال.

وخلال التحقيق اعترف الاشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم بتحويل الأموال وتصريف العملات الأجنبية بطريقة غير قانونية في السوق السوداء لقاء المنفعة المادية.

يذكر أنه تم اتخاذ الإجراء اللازمة بحقهم وتسليم المبالغ المالية المصادرة إلى مصرف سوريا المركزي، وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص أصولاً.