توقيف ثلاثة شبان أقدموا على رمي قنبلة وإصابة بعض المواطنين في حلب

في تمام الساعة الواحدة فجراً من تاريخ 4 / 5 / 2021م حصل خلاف بين ثلاثة شبان في حي صلاح الدين بحلب وكانوا في حالة عدم اتزان



وقام أحدهم برمي قنبلة يدوية أدت إلى إصابتهم، وإصابة بعض المواطنين المتواجدين بالقرب من المكان إصابات طفيفة، كما لحقت أضرار مادية بسيارتين كانتا مركونتين في مكان الحادثة.



تم إسعاف المصابين إلى المشفى فوراً وتم التحفظ على الأشخاص الثلاثة المذكورين وما تزال التحقيقات مستمرة معهم لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أصولاً .