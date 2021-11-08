توقيف بريطانية وشمت آية قرآنية على ساقها

أعلنت الشرطة الكويتية توقيف بريطانية مقيمة، بسبب "وشم" على ساقها يحتوي على آية قرآنية، بعد الإبلاغ عنها من قبل أحد المواطنين خلال تواجده في أحد المستشفيات الخاصة.



وقالت صحيفة الراي الكويتية إن السلطات قامت بإلقاء القبض على المقيمة البريطانية، بعد اكتشاف وجود الوشم بالفعل على ساقها، وتمت إحالتها لمركز الأمن بتهمة انتهاك حرمة الأديان.



وبحسب مصدر الصحيفة، فإن البريطانية أفادت خلال التحقيقات بأنها "التاتو" الذي يحتوي على 4 كلمات ليس جديداً، بل وشمته قبل عامين في بلادها، وأكدت أن الكتابة لفتت نظرها واعتبرته نقشاً، ولم تكن تعلم أنه عبارة عن آية قرآنية.



وأضاف المصدر أن السلطات أخلت سبيل البريطانية التي لم تتجاوز الـ 30 عاماً، بضمان مالي، بعد تعهدها بإزالة الوشم من خلال التوقيع على تعهد.



وأشارت الصحيفة إلى أن البريطانية تعمل في إحدى المدارس الأجنبية في الكويت.