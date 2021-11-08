القوات الأمريكية تسحب 270 آلية من قاعدتها بريف الحسكة إلى شمالي العراق
الملف الأمني بالسويداء نحو المعالجة، وتحركّات رسمية لحلّه
استشهاد طفل بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في محيط صوران
سورية تدين بشدة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف رئيس الوزراء العراقي
قيادي في “قسد” يفر إلى العراق وبحوزته نصف مليون دولار
ضباط أتراك يتحدثون عن اليوم الأسود لهم في سوريا
مسلحو “قسد” يلاحقون “عملاء الاستخبارات التركية” شرقي سوريا
ميليشيا (قسد) تختطف عدداً من الشبان في الشدادي
ثلاث تحركات لروسيا تعزز تواجدها العسكري شرق الفرات
“المونيتور”: مصر تكثّف جهودها لإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية
الرئيس الأسد في اتصال هاتفي مع الرئيس الصيني: حريصون على تطوير العلاقة بين البلدين
الاحتلال التركي ومرتزقته يعتدون بالقذائف على قرى بريف الحسكة
تغييرات ستطال قيادات في "قسد" تمهيداً لمرحلة جديدة
(الخوذ البيضاء) تعد لاستفزازات في إدلب
الخارجية الكازاخية تعلن موعد جولة جديدة من محادثات أستانا

توقيف بريطانية وشمت آية قرآنية على ساقها

أعلنت الشرطة الكويتية توقيف بريطانية مقيمة، بسبب "وشم" على ساقها يحتوي على آية قرآنية، بعد الإبلاغ عنها من قبل أحد المواطنين خلال تواجده في أحد المستشفيات الخاصة.

وقالت صحيفة الراي الكويتية إن السلطات قامت بإلقاء القبض على المقيمة البريطانية، بعد اكتشاف وجود الوشم بالفعل على ساقها، وتمت إحالتها لمركز الأمن بتهمة انتهاك حرمة الأديان.

وبحسب مصدر الصحيفة، فإن البريطانية أفادت خلال التحقيقات بأنها "التاتو" الذي يحتوي على 4 كلمات ليس جديداً، بل وشمته قبل عامين في بلادها، وأكدت أن الكتابة لفتت نظرها واعتبرته نقشاً، ولم تكن تعلم أنه عبارة عن آية قرآنية.

وأضاف المصدر أن السلطات أخلت سبيل البريطانية التي لم تتجاوز الـ 30 عاماً، بضمان مالي، بعد تعهدها بإزالة الوشم من خلال التوقيع على تعهد.

وأشارت الصحيفة إلى أن البريطانية تعمل في إحدى المدارس الأجنبية في الكويت.