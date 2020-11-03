توقعات بانخفاض سعر الموز إلى 800 ليرة سورية

توقع عضو اتحاد غرف الزراعة السورية معتز السواح انخفاض أسعار الموز بشكل كبير في الأسواق المحلية، نتيجة زيادة العرض بعد موافقة وزارة الاقتصاد على استيراده من لبنان.



وبيّن السواح في حديث له عبر إذاعة “شام إف إم”، أن سعر الموز سيصل في الفترة المقبلة إلى 1200 و1000 ل.س، ومن ثم سينخفض إلى 800 ل.س خلال أقل من شهر، مؤكداً أن استيراد الموز لن يؤثر على أسعار الحمضيات.



وقبل أيام، وافق وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل على استيراد الموز اللبناني وقبول طلبات الاستيراد من تاريخه لغاية 30/4/2021 بما لا يتجاوز 500 طن للمستورد الواحد وللطلب الواحد، ونص القرار على عدم قبول طلب آخر للمستورد نفسه ما لم يقدم كتاباً إلى الأمانة الجمركية يثبت تخليص الكمية المستوردة السابقة.



واشترط القرار تخليص آخر كمية من الموز اللبناني بتاريخ 30/4/2021 وأن يرفق طلب الاستيراد والفاتورة مع كتاب من الاتحاد التعاوني الإقليمي لجنوب لبنان متضمناً اسم الشركة المصدرة والكمية مؤشرة من الاتحاد المذكور.



وتعد إجازات استيراد الموز مقيدة بالموز اللبناني حصراً والذي يتاح في موسم معين، وهو من تشرين الأول وحتى نهاية نيسان من كل عام، ما يدفع التجار إلى تأمين الموز خارج هذه المدة عبر مصادر أخرى كتهريبه من الصومال.



وكان مصدر في مديرية الجمارك العامة أوضح أن الحكومة السورية تمنع استيراد الموز لأن كلفة استيراده تقدر بنحو 70 مليون دولار سنوياً، وبين حينها أنه رقم مهم للقطع الأجنبي.