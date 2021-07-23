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تفكيك شبكة في فرنسا تدار من “إسرائيل” متخصصة بعمليات النصب

أعلنت الشرطة الفرنسية أنه بعد تحقيق استمر سنوات عدة تم تفكيك شبكة فرنسية إسرائيلية متخصصة بعمليات نصب في مجال الاستثمار بالماس.

ونقل موقع قناة مونت كارلو الفرنسية عن أن صوفي كولبوا من المكتب المركزي لقمع الجرائم المالية واسعة النطاق قولها “إن التحقيقات التي أجريت انطلاقا من ملف عملية احتيال بحوالات زائفة وقع ضحيتها نادي كرة القدم في مدينة أنجى غرب فرنسا عام 2017 ساهمت بالكشف عن شبكة نصابين تدار من (إسرائيل) متخصصة بإنشاء منصات إلكترونية تعرض استثمارات زائفة في مجال الماس”.

وأوضحت كولبوا أن “الشبكة كانت تعرض الماس على الانترنت وتوهم المشترين بأنه يحفظ في ودائع وتزداد قيمته على مر الوقت”، مضيفة إنه “في عام 2019 وبعد عملية توقيفات أولى في فرنسا سمحت عمليات استجواب ومداهمات في (إسرائيل) بتوجيه تهم إلى 27 شخصاً والتعرف على 1200 ضحية”.

وقدرت الخسائر الإجمالية المترتبة على عملية النصب هذه بأكثر من 30 مليون يورو في حين تم الحجز على 5ر4 ملايين يورو من الاصول الإجرامية هي بمعظمها مبالغ نقدية وحسابات مصرفية.