تعيين طفل سوري “عمدة الأطفال” في مدينة هولندية

تم تعيين الطفل السوري “وليد الديار بكرلي” (11 عاماً) “عمدة الأطفال” الجديد لمدينة “رينين” الهولندية، للعام 2021-2022، وسيتم تنصيبه رسميا في اجتماع المجلس في 28 أيلول سبتمبر الجاري.



وجاء في خبر لصحيفة “ألخمين داخبلاد” أن “وليد” كان أحد 3 أطفال تم اختيارهم من بين 6 مرشحين تقدموا للمنصب، قبل أن يفوز الطفل السوري بمنصب ثاني عمدة للأطفال في بلدية “رينين”.



وتقول الصحيفة إن “وليد” يعيش مع والديه وشقيقته في “رينين” منذ ما يقرب 5 سنوات، ويدرس في مدرسة “إيريكا”، وهو عضو أيضا في مجلس الطلاب، هواياته لعب كرة القدم والقراءة والكاراتيه.



*الحماس والطموح



تضيف الصحيفة أن “وليد” تميز بحماسه وطموحه، ولديه رغبة في الدفاع عن مصالح الأطفال، العمدة “هانز فان دير باس” عمدة المدينة قال: “أنا سعيد لأن وليد هو عمدة الأطفال الجديد لمدينة رينين، إنه لأمر رائع أننا وجدنا الآن شخصًا له خلفية مختلفة، ولكن بنفس الحماس والالتزام مثل عمدة أطفالنا الأول (ميلا)”.



وأردف العمدة: “إن البلدية واجهت صعوبة في اختيار عمدة الأطفال الجديد، لكن في النهاية كان هو الأفضل”.



وحسب الصحيفة، فقد وجهت البلدية شكرا للأطفال الذين تقدموا لانتخابات البلدية، وتم تخصيص بريد إلكتروني حكومي لـ”وليد” ليتواصل مع الأطفال الذين يرغبون بإعطاء آرائهم أو مشاكلهم، كما دعت جميع الأطفال والآباء للحضور مرة أخرى خلال العام وإلقاء نظرة على مبنى البلدية ومقابلة رئيس البلدية، وبالطبع يتعرفون على رئيس بلدية الأطفال (وليد)، أصبح “وليد” الآن هو ثاني عمدة للأطفال في مدينة “رينين”.



وكالات