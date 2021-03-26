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تعديل نسبة التعويض من صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس قراراً بتعديل النسبة المحددة للحصول على التعويض من صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي فيما يخص المساحة المتضررة لتصبح 1% من إجمالي المساحة المزروعة أو من المساحة المزروعة بنفس نوع المحصول المتضرر في الوحدة الإدارية المعتمدة أو القرية أو المزرعة وذلك للأضرار الناتجة عن التنين البحري على البيوت المحمية فقط.

وفي تصريح صحفي أوضح المهندس محمد أبو حمود مدير الصندوق أنه نظراً لخصوصية ظاهرة التنين البحري على البيوت المحمية من حيث طبيعة الضرر الذي يحدثه حيث يتحرك على شكل مسارات فيكون الضرر ضمن هذه المسارات مما لا يحقق نسبة الـ 5٪ وهذا القرار يحفظ حق المزارعين وخاصة مع ظروف ارتفاع تكاليف الإنتاج وهنا تكمن أهمية القرار بإيصال التعويض لمستحقيه والمحافظة على استمرار المزارعين بالإنتاج