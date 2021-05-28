تعثر جديد في مفاوضات «إيفر غيفن»

صرح رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع ، أن المفاوضات مع شركة «إيفر غرين» المالكة لناقلة الحاويات العملاقة «إيفر غيفن»، لم تصل إلى شيء حتى الآن.



واضاف أن هيئة القناة «خفضت مطالبها من 916 مليون دولار إلى 600 مليون ثم إلى 550 مليون دولار وعرضنا تسهيلات في السداد واقترحنا أن نحصل على جزء دفعة واحدة وجزء آخر بضمان مصرفي، ولكنهم (الملاك) رفضوا ويعرضون 150 مليون دولار وهذا رقم هزيل بالطبع بالنسبة الى ما تحملته الهيئة».



كما أكد على أن الهيئة «تسعى الى تعويض الخسائر وليس إلى مكسب، إذ خسرنا وحدات كثيرة من بين تلك التي شاركت في عمليات الإنقاذ وبعضها خرج من الخدمة تماماً وبعضها الآخر تم إصلاحه».