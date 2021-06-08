تصدير المياه المعبأة قريبا

كشفت مدير "المؤسسة العامة للصناعات الغذائية" ريم حللي، عن وجود مساع لتصدير منتجات معملي الفيجة وبقين، كما يتم التنسيق مع "وزارة الموارد المائية" و"الهيئة العامة للموارد المائية"، لدراسة إمكانية التوسع في إقامة مشاريع تعبئة مياه جديدة.



وأعلنت حللي عن استكمال دراسة مشروع لتعبئة مياه في نبع الفوار في محافظة القنيطرة، ولفتت إلى أن "الشركة العامة لتعبئة المياه" حققت خلال أول 4 أشهر من 2021 أرباحاً قاربت 2.274 مليار ليرة سورية، وفق ما أوردته صحيفة "الثورة".



وجاء كلام حللي عقب زيارة تفقدية أجراها وزير الصناعة زياد الصباغ لوحدتي تعبئة مياه بقين والفيجة، لمتابعة واقع العمل وتحديد معوقات العملية الإنتاجية، مؤكداً ضرورة تحقيق التشغيل الأمثل لخطوط الإنتاج ورفع طاقتها، والاهتمام بالتسويق الفعال.



وتتبع شركة تعبئة المياه إلى "المؤسسة العامة للصناعات الغذائية" والعائدة بدورها إلى "وزارة الصناعة"، وتقوم بتعبئة مياه السن والدريكيش في طرطوس، والفيجة بدمشق، وبقين ضمن ريف دمشق.



وباعت "الشركة العامة لتعبئة المياه" خلال العام الماضي 2020 نحو 126.6 مليون ليتر مياه معبأة، بقيمة إجمالية قاربت 14.26 مليار ليرة سورية، فيما حققت أرباحاً تجاوزت 5 مليارات ليرة سورية، بحسب كلام حديث لمديرها ملهم دوزوم.



وفي مطلع آذار 2021 رفعت "الشركة العامة لتعبئة المياه" أسعار منتجاتها، ليصبح سعر عبوة المياه المباعة للمستهلك (سعة 0.5 ليتر) 300 ليرة، و(سعة 1.5 ليتر) 460 ليرة، و(سعة 10 ليترات) 1,200 ليرة، و(سعة 18.9 ليتر) 1,000 ليرة.