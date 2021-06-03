تشميل 7 مشاريع استثمارية جديدة في السويداء

بينت مديرة فرع هيئة الاستثمار بالسويداء "جيهان العوام" أن عدد المشاريع الاستثمارية التي تم تشميلها والحاصل أصحابها على تراخيص نظامية منذ بداية العام وحتى تاريخه وصل إلى سبعة مشروعات استثمارية تبلغ قيمتها المالية نحو مليارين و٥٠٠ مليون ليرة.



وأوضحت "العوام" أن المشروعات شملت أربعة مشروعات صناعية وهي مشروع صناعة شرائح وصناديق البولي، ومشروع صناعة منتجات من اللدائن وصناعة أكياس النايلون، ومشروع صناعة وإعادة بناء الإطارات المطاطية، ومشروع صناعة المعقمات والمطهرات السائلة البيضاء والبودرة الطبية والصابون السائل.



حيث تبلغ التكلفة المالية لهذه المشروعات الصناعية نحو مليار و٨٠٠ مليون ليرة مع تأمينها لنحو ٦٠ فرصة عمل إضافة لثلاثة مشروعات زراعية شملت مشروع تربية الأغنام وتسمين الخراف وزراعة المحاصيل العلفية، ومشروع تربية الأغنام وتسمين الخراف وإنتاج الحليب وزراعة المحاصيل العلفية، ومشروع ثالث أيضاً لتربية الأغنام وتسمين الخراف وإنتاج الحليب وزراعة المحاصيل العلفية.حيث تبلغ التكلفة المالية لهذه المشروعات نحو ٧٠٠ مليون ليرة مع تأمين ٢٥ فرصة عمل.