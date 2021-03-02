تسريب بيانات الملايين عبر أجهزة أندرويد!

كشفت صحيفة كوميرسانت الروسية أن بيانات 21 مليون مستخدم لشبكات VPN عبر أجهزة أندرويد قد تم تسريبها إلى الإنترنت.



ووفق تقارير، نشرتها وسائل إعلام قالت إن «بيانات لمستخدمي خدمات VPN من خلال تطبيقات مثل SuperVPN و GeckoVPN و ChatVPN قد تم عرضها للبيع عبر مواقع شبكة الإنترنت المظلم».



وأشارت إلى أن هذه البيانات ضمت عناوين البريد الإلكتروني وكلمات المرور وأسماء مستخدمي التطبيقات المذكورة، كما ضمت الأرقام التسلسلية لأجهزة المستخدمين وأنواع الهواتف والأجهزة التي استعملوها مع تلك التطبيقات».



وفي وقت سابق، أكدت معلومات أن «بيانات مستخدمي تطبيق SuperVPN قد تم تسريبها عبر الإنترنت الصيف الفائت»، ويعتقد خبراء التقنية أن السبب وراء تسريبات البيانات التي حصلت هو "إهمال" المسؤولين والقائمين على مخدمات التطبيقات المذكورة في التعامل مع البيانات الخاصة بالمستخدمين.



وتعتبر خدمات VPN اليوم من الوسائل الشائعة التي يلجأ إليها البعض لإخفاء عناوين IP الخاصة بأجهزتهم عند تصفح مواقع الإنترنت المحظورة في بعض البلدان، ووسيلة لحماية بياناتهم الخاصة أثناء استعمال الشبكة العنكبوتية.