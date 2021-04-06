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تسجيل صوتي يكشف كواليس ما دار بين الأمير حمزة وضابط أردني

انتشر تسجيل صوتي مسرب للحوار الذي دار بين ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين، ورئيس أركان الجيش الأردني اللواء يوسف الحنيطي، أثناء إبلاغ الأمير بوضعه تحت الإقامة الجبرية.

 ويُسمع في التسجيل صوت اللواء "الحنيطي" وهو يتحدث مع الأمير حمزة بشأن أهمية عدم ذهابه إلى المناسبات التي يتم فيها استغلال وجوده للإساءة للأردن، وعدم الخروج والاختلاط.

وطلب رئيس الأركان الأردني من الأمير حمزة بالاقتصار على الزيارات العائلة وعدم التغريد على موقع "تويتر"، إلا أن الأمير الأردني انفعل بسبب ما وصفه "تهديده له".كما أظهر التسجيل طلب الضابط الأردني من الأمير حمزة أن "تبقى العائلة موحدة" فيجيب الأمير بأن "التخبيض لي بيصير بالعائلة مش بسببي أنا.. أنت عارف من مين وأنا عارف من مين".

 وقال الأمير حمزة بن الحسين لحرسه: "يا شباب جيبوا سيارة الباشا.. أنت تدخل علي تقولي شو أعمل ومع مين ألتقي مشان وطني في بيتي.. أنت جاي تهددني.. شو الكلام هذا؟".

 وأضاف الأمير حمزة: "أنتوا الأجهزة الأمنية قاعدين تهددوني.. سوء إدارة الدولة بسببي أنا.. الفشل اللي قاعد يصير بسببي أنا.. .. أركب سيارتك واطلع من الباب".يشار إلى أن التسجيل تمّ تسريبه بعد نشر بيان من الأمير حمزة يعلن فيه رضوخه لسلطة الملك عبد الله، متعهداً خلال البيان بأن "يبقى وفياً وسنداً لجلالة الملك"، وذلك بعد أزمة سياسية في الأردن دامت 3 أيام، بدأت مع اعتقالات طالت مسؤولين سابقين في القصر الملكي الأردني، بتهمة حياكة "مؤامرة" ضد السلطة الحاكمة، مع إرفاق اسم الأمير حمزة بن الحسين في الحدث.

 

وكالات