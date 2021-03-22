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تركيا تعلن شن هجوم على الوحدات الكردية شمال سوريا

تركيا تعلن مقتل 35 عنصرا من حزب "العمال الكردستاني" بشمال سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين،مقتل 35 عنصرا من حزب "العمال الكردستاني" في الأيام الثلاثة الأخيرة بمنطقة "نبع السلام" بشمال سوريا.

وقالت الوزارة في بيان إن قوات من وحدات المغاوير (الكوماندوز) تمكنت من تحييد (قتل) 3 إرهابيين اليوم أثناء محاولتهم تنفيذ هجوم ضد منطقة عملية"نبع السلام".


وأشار البيان إلى أنه "مع تحييد الإرهابيين الثلاثة وصل عدد من تم تحييدهم من تنظيم (ي ب ك/ بي كا كا) في الأيام الثلاثة الأخيرة إلى 35".

 


المصدر: الأناضول