تراجع طفيف في أسعار الخضار والفواكه.. كيلو البطاطا يتراجع 300 ليرة سورية

انخفضت أسعار معظم أنواع الخضار والفواكه في أسواق دمشق وسط التزام بالتام بالتسعيرة في حال حضور الرقابة التموينية أما عند غيابها فكل يسعر على ليلاه ، الأمر الذي يجعل رصد السوق بشكل دقيق أكثر صعوبة من ذي قبل و لكن بشكل عام يمكن القول أن الانخفاض حتى اللحظة لا يصل إلى طموح المواطن ذا الدخل المحدود لكنه يخفف من وطأة الحياة نوعاً ما.



والأكثر انخفاضاً كان البندورة إذ وصل سعر كيلو الغرام إلى 750 ليرة سورية نخب أول بعد أن كان 1200 ليرة سورية خلال الاسبوع الماضي مع وجود بندورة نخب ثاني بسعر 550 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد، بينما وصل سعر كيلو الخيار إلى2200 ليرة سورية ، أما كيلو البطاطا المالحة فقد وصل سعراً قدره 1000 ليرة سورية .



بينما وصل سعر كيلو الملفوف إلى 600 ليرة سورية ، أما الكوسا فقد تراجعت بمقدار 400 ليرة سورية لتسجل سعراً يبلغ 1100 ليرة سورية ، والباذنجان انخفض بمقدار 300 ليرة سورية ليسجل سعراً قدره 1000 ليرة سورية ، بينما وصل سعر كيلو ثوم الفريك إلى 1800 ليرة سورية و البصل الفريك بلغ سعر الكيلو منه 600 ليرة سورية ، ووصل سعر كيلو الثوم إلى 9500 آلاف ليرة سورية وسجل كيلو البصل الأحمر سعراً قدره 1400 ليرة سورية.



بينما وصل سعر كيلو الخس إلى 300 ليرة سورية وجرزة الفجل والنعنع والبقدونس فكل واحد منهما سجلت سعراً قدره 150 ليرة سورية.



وفيما يخص الفواكه فقد وصل سعر كيلو الموز إلى 1200 ليرة سورية ، بينما الموز الصومالي فقد وصل سعر الكيلو منه إلى 2300 ليرة سورية .



وأما الحمضيات فقد تنوعت أسعارها سيما وأن محصول الحمضيات قد انخفض حسب التصريحات الرسمية الأخيرة فقد وصل سعر كيلو البرتقال نوع أول 2000 ليرة سورية بينما النوع الثاني سجل سعراً قدره 1300 ليرة سورية ، بينما سجلت الكرمتينا العسلية سعراً يبلغ 1300 ليرة سورية .



بينما لا زالت العوجا على سعرها البالغ 4000 ليرة سورية في المحال و 3000 في البسطات، أما التفاح فلم يزل يتراوح سعره بين الـ 800 لـ 1500 ليرة سورية.

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