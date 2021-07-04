تدريبات قتالية روسية في البحر الأسود ردّاً على مناورات "سي بريز" الأميركية

أجرى طيران أسطول البحر الأسود الروسي، إلى جانب طيران المنطقة العسكرية الجنوبية (يوفو)، رحلات تدريب قتالية فوق البحر الأسود.



وتأتي الرحلات على خلفية مناورة "سي بريز" أي (نسيم البحر) السنوية التي تجريها الولايات المتحدة مع أكثر من 30 دولة من جميع أنحاء العالم.



وقالت إدارة دعم المعلومات بأسطول البحر الأسود، في بيان لها إن مناورات "سي بريز" بدأت مناورات يوم الإثنين الماضي في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود، وستستمر حتى 10 تموز/يوليو الجاري.



وزارة الدفاع الروسية أشارت في بيان إلى أن "قوات أسطول البحر الأسود تنفذ مجموعة من الإجراءات للسيطرة على تحركات السفن المشاركة في التدريبات".



وأضاف البيان أن "أكثر من عشر طائرات تابعة لأسطول البحر الأسود، والمنطقة العسكرية الجنوبية (يوفو)، قاموا برحلات تدريبية فوق البحر الأسود، بمهام تدريبية تتضمن توجيه ضربات صاروخية وقنابل ضد سفن العدو الوهمي".



وأوضح البيان أن "مقاتلات (سو-30 إس إم) متعددة الأغراض وقاذفات الخطوط الأمامية من طراز (سو-24 إم) تمّ استخدامها من الطيران البحري لأسطول البحر الأسود، وتمّ استخدام قاذفات (سو-34) و(سو-27) من سرب منطقة (يوفو).. سبق ذلك قيام طاقم الطائرة البرمائية (بي-)2 من الطيران البحري باستطلاع أهداف مشروطة في البحر الأسود".



ومن المتوقع أن يشارك في مناورات "سي بريز" 5000 جندي و40 طائرة و32 سفينة من 32 دولة، بما في ذلك أوكرانيا والولايات المتحدة وأعضاء الناتو.



وأطلقت أوكرانيا وحلف الناتو مناورات "بريز سي" في البحر الأسود والتي ستشمل العشرات من السفن الحربية، وذلك في أعقاب حادثة مع مدمرة بريطانية قبالة شبه جزيرة القرم.



ونشر الحساب الرسمي لمناورات "سي بريز" على موقع "تويتر" نقلاً عن تغريدة أحد الصحافيين المرافقين للمدمرة الأميركية "يو إس إس روز"، والتي جاء فيها: "لقد رافقتنا كظلنا عدة سفن حربية وطائرات روسية أثناء التواجد في المياه الدولية".



وفي تغريدة أخرى: "لقد ظللنا العديد من السفن الحربية الروسية طوال الأيام الثلاثة". ويظهر في اللقطات السفينة الحربية الروسية "لادني" والطائرات الحربية، وهي تمارس التدريبات.