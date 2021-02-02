تخفيض مخصصات البنزين المدعوم

فوجئ السوريون ليل الأحد - الاثنين مع أول ساعة من شهر شباط، بتخفيض مخصصات البنزين المدعوم بمعدل 25 % من الكمية الإجمالية.



وبحسب تطبيق وين الخاص بعملية تعبئة البنزين، وخدمات البطاقة الذكية، فإنّ الكمية المخصصة من البنزين المدعومة، أصبحت 75 لتراً، بعد أن كانت 100 لتر في السابق.



ولم يصدر من وزارة النفط والثروة المعدنية عبر صفحتها الرسمية أي تعليق حول قرار التخفيض، فيما قال متابعون إن قرار تخفيض الكمية، سيكون للشهر الثاني فقط من السنة، دون التأكد من مصدر رسمي.



وكانت الحكومة السورية رفعت أسعار البنزين الشهر الماضي، ليصبح سعر الليتر المدعوم 475 ليرة سورية ارتفاعاً من 450 ليرة سورية، والغير مدعوم 675 ليرة ارتفاعاً من 650 ليرة.



كما زادت سعر ليتر البنزين "أوكتان 95" ليصبح 1300 ليرة، ارتفاعاً من 1050 ليرة.