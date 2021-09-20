تحطّم مروحيتين تابعتين لقوات حفتر

قالت قوات الجيش الوطني الليبي (شرقي ليبيا)، إنها فقدت طائرتين مروحيتين في حادث تحطّم يوم أمس، ونتج من الحادث مقتل شخصين، بعد قتال على مدى أيام مع جماعة متمردة من تشاد.



وأعلنت القوات الخاصة التابعة للجيش الوطني الليبي، في بيان، نشرته صفحة العميد ميلاد الزوي، المتحدث باسم القوات الخاصة لقوات حفتر، على «فيسبوك».



وقال البيان، إن الطائرتين الهليكوبتر اصطدمتا، وسقطتا خلال عملية عسكرية جنوب قاعدة بنينا الجوية، لكنها لم تذكر ما إذا كانتا تشاركان في القتال.



ويخوض الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، والمتمركز في الشرق، منذ الأسبوع الماضي معارك مع جبهة التغيير والوفاق في تشاد (فاكت)، في جنوب ليبيا بالقرب من الحدود التشادية.



وفي نيسان الماضي، تقدمت الجبهة إلى شمال تشاد وقاتلت الجيش هناك، وقتل على إثرها الرئيس إدريس ديبي الذي حكم لمدة 30 عاماً في الاشتباكات.