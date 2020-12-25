تحديد موعد صرف المنحة المالية

كشف وزير المالية كنان ياغي عن موعد صرف المنحة التي صدرت بمرسوم عن السيد الرئيس بشار الأسد يوم أمس.



وبين وزير المالية أنه سوف يتم تزويد الصرافات بالمنحة مع الرواتب والأجور للموظفين الذين يتقاضون رواتبهم منها نهاية الشهر الحالي.



كما أشار إلى أن هناك قسم من المتقاعدين يتقاضون رواتبهم بموجب شيكات وبالتالي سوف يتقاضون المنحة في بداية العام القادم وهذا ما يتم.



وأكد ياغي أنه تم رصد نحو 104 مليارات ليرة لصرف المنحة، جزء منها من وفورات الدعم وجزء من الخزينة العامة للدولة.



واعتبر ياغي أن كتلة المنح ليس لها أثر كبير على الكتلة النقدية الموجودة في الأسواق ولا تقابلها زيادة أسعار المواد في الأسواق خلافا لما كانت تتهم به زيادات الرواتب.