تحديد موعد امتحانات مرحلة الدراسات العليا ودراسات التأهيل والتخصص

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الـ 17 من أيار المقبل موعداً لبدء امتحانات الفصل الأول لمرحلة الدراسات العليا ودراسات التأهيل والتخصص للعام الدراسي 2020-2021 والتي تستمر حتى الـ 23 من الشهر ذاته.



وأشارت الوزارة إلى أن تحديد الامتحانات يأتي تماشياً مع استئناف الدراسة في الجامعات اعتباراً من 25-4-2021 للمرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا ودراسات التأهيل والتخصص.



وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق اليوم استئناف الدوام في الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق للخامس والعشرين من نيسان الجاري بعد تعليق استمر لـ 21 يوماً.