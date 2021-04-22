وقف إطلاق النار بين ’الدفاع الوطني السوري’ و’الأسايش’ بمدينة القامشلي
جيش العدو الاسرائيلي يفتح تحقيقا حول مدى نجاح عملية اعتراض الصاروخ السوري
وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في منطقة الضمير بريف دمشق
تجميد عضوية سورية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
الرئيس الأسد يصدر قانوناً يساهم في تخفيف مشكلة نقل الركاب، وخلقِ فرص عملٍ جديدة.
اشتباكات عنيفة بين الدفاع الوطني ومسلحي "قسد"
مجلس الشعب يحدد موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.
مصدر عسكري : تم تأمين محور طريق تدمر – دير الزور وحمص – الرقة
الرئيس الأسد يتلقى برقيتي تهنئة من الرئيس الإيراني والملك الماليزي بعيد الجلاء
تقرير يكشف التفاصيل السرية لمجموعة مسلحة خطيرة قدمت من اوروبا للقتال في سوريا
الرئيس الأسد يتلقى برقية تهنئة من سلطان عمان بمناسبة عيد الجلاء
اختلاطُ العصور في المجتمعات العربية.. واستمرارُ الصراع بين العقل والنقل
الحكومة ترفع سعر مبيع ليتر البنزين الاوكتان /95/ ب /2500/ ليرة سورية
المقداد: فرنسا تقود الآن معسكر العداء لسورية
بعد دقائق من هبوط مروحية أمريكية بداخله.. هجوم يستهدف سجن لأمريكا في ريف الحسكة

تحديد موعد امتحانات مرحلة الدراسات العليا ودراسات التأهيل والتخصص

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الـ 17 من أيار المقبل موعداً لبدء امتحانات الفصل الأول لمرحلة الدراسات العليا ودراسات التأهيل والتخصص للعام الدراسي 2020-2021 والتي تستمر حتى الـ 23 من الشهر ذاته.

وأشارت الوزارة إلى أن تحديد الامتحانات يأتي تماشياً مع استئناف الدراسة في الجامعات اعتباراً من 25-4-2021 للمرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا ودراسات التأهيل والتخصص.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق اليوم استئناف الدوام في الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق للخامس والعشرين من نيسان الجاري بعد تعليق استمر لـ 21 يوماً.