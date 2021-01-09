تجهيز مدرسة للتعليم الأساسي في حي المشروع العاشر باللاذقية

أنهت مديرية الخدمات الفنية في محافظة اللاذقية تجهيز مدرسة للتعليم الأساسي في حي المشروع العاشر بمدينة اللاذقية سيتم وضعها بخدمة العملية التعليمية خلال الفصل الثاني من العام الحالي.



وأوضح مدير الخدمات الفنية المهندس وائل الجردي أن المدرسة تتألف من 3 طوابق كل منها بمساحة إجمالية تقدر بـ 1000 متر مربع وتضم 36 شعبة صفية و8 قاعات إدارية موزعة على الطوابق الثلاثة إضافة إلى قاعات حاسوب ومخابر ومكتبة.



وأشار الجردي إلى أن المدرسة مشيدة على أرض مساحتها 5 دونمات وتبلغ مساحة الساحة المتبقية للطلاب نحو 4 دونمات مع تصوينة لها بطول 285 متراً مع وجود دورات مياه داخلية وخارجية.



ولفت الجردي إلى أن المديرية أنجزت أيضاً أعمال صيانة مدرسة الشهيد خليل بالوش في قرية روضو بريف اللاذقية والتي شملت تأهيل وصيانة الساحة ودورات المياه والأبواب وأعمال الدهان واستبدال نوافذ الألمنيوم وعزل سقف المدرسة.



وبين الجردي أن المديرية تتابع أيضاً صيانة مدرسة التعليم الأساسي (الحلقة الأولى) في قرية فدرة بريف اللاذقية والتي تشمل صيانة القاعات الصفية من أعمال طينة ودهان واستبدال النوافذ القديمة والأبواب مشيراً إلى أن الأعمال تسير بشكل سريع بما يضمن عودة الطلاب إلى صفوفهم خلال فترة قريبة بعد نقلهم إلى مدرسة القرية للحلقة الثانية أثناء أعمال الصيانة