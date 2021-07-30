تجهز البنى التحتية تمهيدا لعودة المهجرين إلى مدينة سلمى في ريف اللاذقية

بدأت الورشات المختصة بإزالة الأنقاض وتجهيز البنى التحتية تمهيدا لعودة المهجرين إلى مدينة سلمى في ريف اللاذقية والتي كانت تعتبر عاصمة استراتيجة للجماعات المسلحة في الساحل السوري. وتعد عودة المهجرين بفعل الإرهاب إلى مدنهم وقراهم المحررة هاجسا لدى الدولة السورية.



دمار كبير لاوصف له خلفته الجماعات الارهابية في ريف اللاذقية وخاصة فيما كانوا يطلقون عليها بلقب عاصمتهم الاستراتيجية.



هي سلمى آخر أكبر معاقلهم والتي حررها الجيش وحلفائه مما مهد للبدء بتجهيز البنية التحتية تمهيدآ لعودة أهاليها إليها.



الدولة وجهت الجهات الخدمية وخاصة فيما يتعلق بالقطاع الكهربائي بالتوجه إلى هذه المنطقة والتي تشكل الثقل السكاني الأكبر ضمن المناطق التي تم تحريرها من الارهاب.



إعادة تأهيل المناطق المتضررة بفعل الارهاب هنا في ريف اللاذقية وعلى راسها مكان يعرف بعاصمة الجماعات الإرهابية قبل تحريرها اي مدينة سلمى هي أولوية لدى الجهات الحكومية السورية لتسريع عودة المهجرين بفعل الارهاب الى منازلهم وقراهم.