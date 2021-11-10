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بولندا تتهم بوتين بصنع أزمة المهاجرين

اتّهم رئيس وزراء بولندا "ماتيوش مورافيتسكي"، الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" بالوقوف خلف أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا.

وقال مورافيتسكي إن رئيس بيلاروسيا، الحليف المقرب من بوتين، يدير الأزمة، لكن "العقل المدبر في موسكو".

وورد أن ما لا يقلّ عن ألفي مهاجر، عالقون على الحدود في أجواء من البرد القارس.

ونفى الرئيس البيلاروسي "ألكسندر لوكاشنكو"، مزاعم إرساله الناس عبر الحدود، انتقاماً من العقوبات الأوروبية.

وأظهرت مشاهد مصوّرة حشودا من المهاجرين على الجانب البيلاروسي من الشريط الشائك الحدودي مع بولندا، وكان بعضهم يحاول العبور إلى الجانب الآخر، مستخدماً القواطع وجذوع الأشجار والقوة الجماعية، بالتزامن مع صدّهم من قبل الشرطة البولندية، بواسطة ما بدا وكأنه قنابل الغاز المسيل للدموع.