"بوكو حرام" تسيطر على 8 بلدات نيجيرية

أفاد مسؤول حكومي محلي ولجنة الإعلام بولاية النيجر بشمال وسط نيجيريا لرويترز إن مقاتلي بوكو حرام سيطروا على عدة بلدات في الولاية وقدموا أموالا للقرويين وقاموا بدمجهم في صفوفهم لقتال الحكومة.



وتتركز بوكو حرام عادة في شمال شرق أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان وقد يشير وجودها في ولاية النيجر الواقعة على حدود إقليم العاصمة الاتحادية إلى انتشار مثير للقلق في وقت يعلن فيه الجيش نجاح جهوده للتصدي للتمرد.



وبدأت بوكو حرام تمرداً منذ عام 2009 وانضم إليها في الآونة الأخيرة فرعها التابع لتنظيم داعش في غرب أفريقيا.



وتقول تقديرات الأمم المتحدة إن القتال أسفر عن سقوط ما يقرب من 350 ألف قتيل وتشريد الملايين.



وأكد سليمان تشوكوبا رئيس الحكومة المحلية في منطقة شيرورو بولاية النيجر المتاخمة لأبوجا إن مقاتلي بوكو حرام موجودون الآن فيما لا يقل عن 8 بلدات من إجمالي 25.



وأضاف أن "حكومة شيرورو المحلية لديها عدد لا يحصى من مقاتلي بوكو حرام".



واشار الجيش الشهر الماضي إن ما يقرب من 6000 مقاتل من بوكو حرام استسلموا في الآونة الأخيرة وعزا هذا التطور إلى جهود الجيش في مكافحة التمرد.



وفي 22 أيار/ مايو الماضي قتل أبو بكر شيكاو زعيم تنظيم "بوكو حرام" وفقاً لمكالمات هاتفية اعترضتها أجهزة استخبارات غربية وأفريقية ومذكّرات استخبارات داخلية اطّلعت عليها صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.



وأشارت الصحيفة إلى أن 5 مسؤولين نيجيريين أكدوا وفاة شيكاو، علماً أن الجيش النيجيري أعلن بالخطأ وفاته ثلاث مرات على الأقل من قبل، لكن هذه المرة أكدوا أنه فجر سترة ناسفة خلال مواجهات مع "متمردين منافسين له" لتفادي أسره.