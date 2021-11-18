بوتين: الغرب يتجاوز كل الحدود تجاه روسيا في البحر الأسود

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من خطورة التطورات الأخيرة في حوض البحر الأسود الذي شهد في الآونة الأخيرة تكثيفا ملموسا للأنشطة العسكرية الغربية.



وقال بوتين، في خطاب ألقاه اليوم الخميس أثناء اجتماع موسع عقد في مقر وزارة الخارجية الروسية، إن ما يجري في البحر الأسود حاليا يمثل "تجاوزا لكل الحدود من قبل الغرب تجاه روسيا".



وشدد بوتين على أن تحذيرات روسيا في البحر الأسود تأتي ثمارها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن موسكو لا تسعى إلى أي تصعيد أو مواجهة في المنطقة، ويتعين عليها متابعة الوضع هناك.



وفيما يلي أهم ما جاء على لسان بوتين من النقاط الأخرى في خطابه المفصل بشأن السياسات الخارجية للدولة الروسية:



*الدبلوماسية الروسية عليها مواجهة المحاولات الغربية الانفراد في القرارات الدولية وسياسة الاملاءات



*إجراءات بولندا بحق المهاجرين أعمال قاسية لا تدل على الإنسانيةعلاقات روسيا مع الصين تعد مثالا حقيقيا للعلاقات الجيدة وهناك محاولات لدق إسفين بين دولتينا



*اهتمام روسيا بتطوير العلاقات مع دول الحوض الكاريبي ودول أمريكا اللاتينية يتزايد



*العلاقات الروسية الامريكية ليست في أفضل أحوالها لكن موسكو منفتحة على الحوار والتواصل



المصدر: RT