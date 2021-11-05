تغييرات ستطال قيادات في "قسد" تمهيداً لمرحلة جديدة
(الخوذ البيضاء) تعد لاستفزازات في إدلب
الخارجية الكازاخية تعلن موعد جولة جديدة من محادثات أستانا
روايتان لعملية التحالف الدولي ضد مجموعة من "الدواعش" شمال شرقي سوريا
الزامل يلتقي السفير الروسي بدمشق
سوريا: بوادر حرب في الشمال والأكراد مستعدّون للتعاون مع دمشق
عدوان إسرائيلي بالصواريخ يستهدف إحدى النقاط بريف دمشق
سوريا تودع صوتها التاريخي
الاحتلال التركي ومرتزقته يستولون على محصول الزيتون ويقطعون عشرات الأشجار في عفرين
مئات الملايين تتم سرقتها شهريا .. كيف تتم عملية تأمين “البنزين الحر” ؟
لأول مرة مناورات روسية مع الجيش السوري في تل تمر..ما أهميتها؟
رفع سعر الغاز المنزلي والصناعي
مصدر: تركيا قد تطلق اليوم الثلاثاء عملية عسكرية جديدة في سوريا
مسروقة من “حي جوبر الدمشقي”.. العثور على 5 من أقدم نسخ من “التوراة” في العالم بتركيا!
الاحتلال التركي يدخل تعزيزات عسكرية لدعم مرتزقته بريف الحسكة

بعد وصول وفد أوروبي إلى تايوان.. الصين تحذّر الاتحاد الأوروبي

حذرت وزارة الخارجية الصينية، أمس الخميس، الاتحاد الأوروبي من "إلحاق الضرر بالعلاقات الصينية الأوروبية" عن طريق إرسال "إشارات خاطئة" إلى "القوات الانفصالية في تايوان".

وصرح المتحدث باسم الوزارة وانغ ون بين في إفادة إعلامية دورية، بأنه "يتعين على الجانب الأوروبي تصحيح أخطائه في أقرب وقت، وإلا ستؤثر بشكل مباشر على العلاقة بين الطرفين".

وجاءت تصريحات الخارجية الصينية بعد أن  التقى وفد من برلمان الاتحاد الأوروبي برئيسة تايوان تساي إنغ ون في تايوان.

وقال أول وفد رسمي للبرلمان الأوروبي إلى تايوان، اليوم الخميس، إن تايوان "ليست وحدها، ودعا إلى اتخاذ إجراءات أكثر جرأة لتعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتايوان".

وتحرص تايوان، التي ليس لها علاقات دبلوماسية رسمية مع أي بلد أوروبي باستثناء الفاتيكان، على تعزيز العلاقات مع أعضاء الاتحاد الأوروبي.