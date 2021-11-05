بعد وصول وفد أوروبي إلى تايوان.. الصين تحذّر الاتحاد الأوروبي

حذرت وزارة الخارجية الصينية، أمس الخميس، الاتحاد الأوروبي من "إلحاق الضرر بالعلاقات الصينية الأوروبية" عن طريق إرسال "إشارات خاطئة" إلى "القوات الانفصالية في تايوان".



وصرح المتحدث باسم الوزارة وانغ ون بين في إفادة إعلامية دورية، بأنه "يتعين على الجانب الأوروبي تصحيح أخطائه في أقرب وقت، وإلا ستؤثر بشكل مباشر على العلاقة بين الطرفين".



وجاءت تصريحات الخارجية الصينية بعد أن التقى وفد من برلمان الاتحاد الأوروبي برئيسة تايوان تساي إنغ ون في تايوان.



وقال أول وفد رسمي للبرلمان الأوروبي إلى تايوان، اليوم الخميس، إن تايوان "ليست وحدها، ودعا إلى اتخاذ إجراءات أكثر جرأة لتعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتايوان".



وتحرص تايوان، التي ليس لها علاقات دبلوماسية رسمية مع أي بلد أوروبي باستثناء الفاتيكان، على تعزيز العلاقات مع أعضاء الاتحاد الأوروبي.