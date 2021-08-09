بعد شهرين من قطع المياه عن الحسكة.. اتفاق روسي- تركي لحل المشكلة

أعلنت وكالة الأناضول التركية عن توصل مسؤولين عسكريين أتراك وروس، اليوم الأحد، إلى اتفاقٍ يحل مشكلة المياه والكهرباء في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.



وأفادت الوكالة “أن وفدين تركي وروسي توصلا إلى اتفاق يوفر المياه لـ 200 ألف شخص يعيشون في المنطقة التي تحتلها تركيا شمال محافظتي الحسكة والرقة، إضافة إلى توفير مياه الشرب لسكان الحسكة وبلدة تل تمر.



وبحسب الوكالة، تفقد الوفدان محطة مياه “علوك” الواقعة في الريف الشرقي لبلدة رأس العين.



وتتهم منظمات إنسانية عالمية ومحلية منها، تركيا بقطع المياه المتكرر عن أهالي الحسكة.



و تضم محطة مياه آبار “علوك” 30 بئراً ارتوازياً، تم استثمارها عام 2013، وتغذي مدينة الحسكة والريف الغربي بكمية مياه تقارب 175 ألف متر مكعب من مياه الشرب يومياً، وهي حاجة مدينة الحسكة وضواحيها وبلدة تل تمر وقراها.



وفي بداية الشهر الحالي في الحسكة أتم عدداً كبيراً من أحياء المدينة الشهر الثاني بدون مياه للشرب وذلك بسبب استمرار عدم وصول المياه من محطة أبار علوك في ريف رأس العين لليوم 40 على التوالي رغم الإعلان عن تشغيلها قبل يومين.



سانا