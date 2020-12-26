اقتلاع أشجار الزيتون والاستيلاء على أراضٍ.. هكذا تتآمر أنقرة لتكريس الاحتلال
“قسد” تواصل الاعتقالات والتجنيد الإجباريّ.. واستهدافات تلاحق آلياتها
الدفاع الروسية: 32 خرقاً لوقف العمليات العسكرية في سوريا خلال 24 ساعة
محور عين عيسى يشهد اشتباكات عنيفة وبدء حركة نزوح
الخارجية : تطالب مجدداً بعض أعضاء مجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم
وفاة طفل بمخيم الهول في ريف الحسكة
عدوان إسرائيلي جديد على سورية
ديبلوماسية أمريكية: سياسة واشنطن تجاه سورية عدائية وعلى بايدن أن يتجول في شوارع دمشق
تركيا تُخفّض التصعيد: عين عيسى رهن المفاوضات
ملاحقة مسؤولي وعناصر جيش الإسلام قضائياً في أوربا
تسوية جديدة في درعا.. هل ستعالج التسوية الثغرات السابقة؟
تسوية أوضاع المئات من أبناء محافظة درعا
الرئيس الأسد يزور مركز خدمة المواطن الالكتروني
منحة ٥٠ الف ليرة سورية معفاة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأية اقتطاعات
مسلحو تركيا يختطفون 150 مدني في عفرين بعد محاصرتهم المدينة

بعد تهديدات.. استهداف رتل للتحالف الدولي في العراق

انفجرت عبوة ناسفة في رتل تابع للتحالف الدولي جنوبي العراق، واستهدفت العبوة عجلة تابعة لإحدى الشركات العراقية المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي على الطريق السريع.وأعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، أمس الجمعة أن "العجلة كانت تحمل معدات لتطوير قدرات القوات الأمنية العراقية، وأدى الانفجار إلى إصابة سائق العجلة".

وفي وقت سابق، هددت إحدى الفصائل العراقية باستهداف المصالح الأمريكية على الأراضي العراقية، وظهر مسلحون في مقطع فيديو قيل أنهم تابعون لحركة "عصائب أهل الحق"، يتوعدون فيه رئيس الوزراء العراقي مصطى الكاظمي، وبأنهم رهن إشارة الأمين العام للحركة "قيس الخزعلي".

وبعد هذا الإعلان كتب الكاظمي على حسابه في تويتر: "أمن العراق أمانة في أعناقنا، لن نخضع لمغامرات أو اجتهادات، عملنا بصمت وهدوء على إعادة ثقة الشعب والأجهزة الأمنية والجيش بالدولة بعد أن اهتزت بفعل مغامرات الخارجين على القانون".