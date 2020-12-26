بعد تهديدات.. استهداف رتل للتحالف الدولي في العراق

انفجرت عبوة ناسفة في رتل تابع للتحالف الدولي جنوبي العراق، واستهدفت العبوة عجلة تابعة لإحدى الشركات العراقية المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي على الطريق السريع.وأعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، أمس الجمعة أن "العجلة كانت تحمل معدات لتطوير قدرات القوات الأمنية العراقية، وأدى الانفجار إلى إصابة سائق العجلة".



وفي وقت سابق، هددت إحدى الفصائل العراقية باستهداف المصالح الأمريكية على الأراضي العراقية، وظهر مسلحون في مقطع فيديو قيل أنهم تابعون لحركة "عصائب أهل الحق"، يتوعدون فيه رئيس الوزراء العراقي مصطى الكاظمي، وبأنهم رهن إشارة الأمين العام للحركة "قيس الخزعلي".



وبعد هذا الإعلان كتب الكاظمي على حسابه في تويتر: "أمن العراق أمانة في أعناقنا، لن نخضع لمغامرات أو اجتهادات، عملنا بصمت وهدوء على إعادة ثقة الشعب والأجهزة الأمنية والجيش بالدولة بعد أن اهتزت بفعل مغامرات الخارجين على القانون".