بعد اشتباكات دامية.. اتفاق صلحي بين العشائر المتنازعة في درعا

بعد عدة أشهر من النزاعات التي احتدت في الأيام القليلة الفائتة موقعةً عدد من القتلى والجرحى في مدينة طفس بريف درعا، اتفقت الاطراف المتنازعة يوم أول أمس الجمعة 15 كانون الثاني/يناير على فض النزاع.



ظهر نص بيانٍ للاتفاق الجاري يوم أول أمس الجمعة. ونص على تسليم الفاعل لمجلس عشيرة درعا البلد، والدخول بثلاثة أيام حتى تسليمه، يشكل خلالها لجنة شرعية ووجاهية للوقوف على ملابسات النزاع ورصد الأضرار.



في سياق متصل، وصلت أول أمس قوات فصل شكلتها العشائر في درعا للدخول لمدينة طفس وفض النزاعات الحاصلة هناك، بعد اشتداد أوجها وحدتها.



خلفت النزاعات في المدينة مؤخراً أكثر من خمسة وفيات، آخرها وفاة الشاب “محمد منصور الزعبي” متأثراً بجراحه، إضافة لإصابة امرأة نازحة للمدينة بجراح بليغة.







وكالات