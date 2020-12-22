بظروف غامضة .. مقتل مستشار الإدارة الذاتية في دير الزور

أعلن مركز دير الزور الإعلامي التابع لقوات سورية الديمقراطية “قسد”، عن مقتل مستشار الإدارة الذاتية في دير الزور “حمزة تولهدان” على الطريق الواصل بين الحسكة ودير الزور، وذلك بظروف لم يعلنها المركز.



وأشار المركز إلى أنّ ما يُسمى بـ “مجلس دير الزور المدني”، أعلن الحداد لثلاثة أيام على إثر وفاة المستشار فيما قال ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنه قتل جراء انفجار عبوة ناسفة تم زرعها في سيارة كان يستقلها.





وبحسب صفحة “هيئة البلدات”، التابعة لميليشيات “قسد”، في ديرالزور فإن مستشار الإدارة الذاتية في المحافظة “حمزة تولهلدان” المعروف بـ “داوود حج علي” لقى مصرعه إثر حادث سير أليم على طريق الخرافي الواصل بين ديرالزور – الحسكة.



وفي أيلول الماضي، قالت مواقع إعلامية في المنطقة الشرقية، إن القيادية في ميليشيات “قسد”، “ليلوى العبدالله”، نجت من محاولة اغتيال بريف دير الزور شرقي البلاد.





هذا وتتزايد حالات الاغتيالات والتفجيرات التي تطال عناصر وقياديين بميليشيات “قسد”، في الآونة الأخيرة ضمن مناطق سيطرتها شمال شرق البلاد، فيما تتهم “قسد” خلايا “داعش” في استهداف تحركاتها، ما جعل المنطقة الشرقية ترزح تحت وطأة الفلتان الأمني بشكل ملحوظ.





وكالات