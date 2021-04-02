بسبب خطأ بشري.. إتلاف 15 مليون جرعة لقاح كورونا في أميركا

أوقف مصنع أميركي ينتج لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد، شحن 15 مليون جرعة من لقاح “جونسون أند جونسون” بعد اكتشاف “خطأ بشري”.



وأوضحت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية أن “العاملين في مصنع بالتيمور ارتكبوا خطأ في خلط مكونات اللقاح، مما أدى إلى إتلاف 15 مليون جرعة من لقاح جونسون أند جونسون”.



وتابعت الصحيفة أن “الخطأ، الذي ارتكب قبل أسابيع، أدى إلى وقف الجرعات المستقبلية من اللقاح المذكور، فيما فتحت إدارة الغذاء والدواء الفدرالية تحقيقاً في الواقعة”.



وأكدت الصحيفة على أن “الخطأ لا يؤثر على جرعات اللقاح التي تم تسليمها واستخدامها حالياً في الولايات المتحدة، علما أن جميعها أنتج في هولندا بعد موافقة السلطات الأميركية”.



يذكر أن السلطات الأميركية تعوّل على لقاح “جونسون أند جونسون” لتسريع تطعيم السكان نظراً لأنه الوحيد الذي يعطي كجرعة واحدة بعكس باقي اللقاحات، وفقاً للصحيفة.