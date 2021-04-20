مجلس الشعب يحدد موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.
مصدر عسكري : تم تأمين محور طريق تدمر – دير الزور وحمص – الرقة
الرئيس الأسد يتلقى برقيتي تهنئة من الرئيس الإيراني والملك الماليزي بعيد الجلاء
تقرير يكشف التفاصيل السرية لمجموعة مسلحة خطيرة قدمت من اوروبا للقتال في سوريا
الرئيس الأسد يتلقى برقية تهنئة من سلطان عمان بمناسبة عيد الجلاء
اختلاطُ العصور في المجتمعات العربية.. واستمرارُ الصراع بين العقل والنقل
الحكومة ترفع سعر مبيع ليتر البنزين الاوكتان /95/ ب /2500/ ليرة سورية
المقداد: فرنسا تقود الآن معسكر العداء لسورية
بعد دقائق من هبوط مروحية أمريكية بداخله.. هجوم يستهدف سجن لأمريكا في ريف الحسكة
استشهاد طفل في اشتباكات بين الاحتلال التركي و”قسد” في ريف حلب المحتل
“إسرائيل” تبدأ بالمشروع الذي وُصف بأنه “الأخطر من نوعه” في الجولان السوري المحتل
مظاهرات شمال الرقة بعد تأسيس تركيا لـ”مجلس محلي” يضم شخصيات تشتهر بالفساد
الإسلام العثماني واستعصاء الحداثة العربية
الرئيس الأسد يلتقي وفداً روسيا رفيع المستوى.. لتخفيف العقوبات
باستثناء التركمان… “تسريح هادئ” للمسلحين العرب الموالين لأنقرة شمالي سوريا

بسبب تعرضها لموقف محرج.. “قسد” تعتقل شبان قرية في الرقة

اعتقلت ميليشيات “قسد” المدعومة من الاحتلال الأمريكي أكثر من 20 شاباً من سكان قرية جديدة كحيط شرقي الرقة بعد اقتحامها انتقاماً منهم على طرد مسلحي “قسد” الذين قتلوا اثنان من سكان القرية بحجة خرق حظر التجوال مساء الجمعة الماضي.

وقالت مصادر محلية إن مجموعة كبيرة من مسلحي “قسد” اقتحموا قرية جديدة كحيط شرقي محافظة الرقة، وشنوا حملة اعتقالات واسعة بحق شبان القرية حيث تم اعتقال أكثر من 20 شاباً وتم نقلهم إلى جهة مجهولة.

وعرف من المعتقلين ثائر جاسم الضامن وباسل جاسم الضامن وزين جاسم الضامن ومحمود عبدالله الحسين وعلي أحمد البوش وصالح المشهور وحمود الكحيط وعوض الثلجي وعبد الكريم العثمان وعبد الرزاق الذويخ وعلي المعيوف.

وتابعت المصادر أن مسلحي “قسد” أحرقوا 3 منازل أثناء اقتحامهم للقرية من بينها منزل والد أحد الشابين المقتولين على يد الميليشيا “صالح محمد العلي”، وأشارت المصادر إلى أن قسد فرضت طوقاً أمنياً على القرية، ومنعت الدخول والخروج إليها.

 


أثر