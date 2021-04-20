بسبب تعرضها لموقف محرج.. “قسد” تعتقل شبان قرية في الرقة

اعتقلت ميليشيات “قسد” المدعومة من الاحتلال الأمريكي أكثر من 20 شاباً من سكان قرية جديدة كحيط شرقي الرقة بعد اقتحامها انتقاماً منهم على طرد مسلحي “قسد” الذين قتلوا اثنان من سكان القرية بحجة خرق حظر التجوال مساء الجمعة الماضي.



وقالت مصادر محلية إن مجموعة كبيرة من مسلحي “قسد” اقتحموا قرية جديدة كحيط شرقي محافظة الرقة، وشنوا حملة اعتقالات واسعة بحق شبان القرية حيث تم اعتقال أكثر من 20 شاباً وتم نقلهم إلى جهة مجهولة.



وعرف من المعتقلين ثائر جاسم الضامن وباسل جاسم الضامن وزين جاسم الضامن ومحمود عبدالله الحسين وعلي أحمد البوش وصالح المشهور وحمود الكحيط وعوض الثلجي وعبد الكريم العثمان وعبد الرزاق الذويخ وعلي المعيوف.



وتابعت المصادر أن مسلحي “قسد” أحرقوا 3 منازل أثناء اقتحامهم للقرية من بينها منزل والد أحد الشابين المقتولين على يد الميليشيا “صالح محمد العلي”، وأشارت المصادر إلى أن قسد فرضت طوقاً أمنياً على القرية، ومنعت الدخول والخروج إليها.



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