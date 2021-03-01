برعاية الرئيس الأسد الرياضيون يحتفلون بـ العيد الذهبي لميلاد الرياضة

برعاية السيد الرئيس بشار الأسد احتفل الرياضيون بالعيد الذهبي لتأسيس منظمة الاتحاد الرياضي العام، وحضر ممثلاً عن السيد الرئيس الوزير منصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية الذي نقل تهنئة السيد الرئيس للرياضيين في عيدهم كما نقل كلمة نيابة عنه.



وحضر الحفل عدد من أعضاء القيادة المركزية للحزب وعدد من الوزراء ونواب في مجلس الشعب، إضافة للقيادة الرياضية وكوادر الرياضة.



وبدأ الحفل بالوقوف دقيقة صمت وعزف النشيد الوطني، تبعه فيلم قصير عن عمريت مهد الأولمبياد، وألقى بعدها فراس معلا كلمة رحب فيها بالضيوف وجدد عهد الولاء والانتماء للوطن وقائده السيد الرئيس بشار الأسد.



وتضمن الحفل فقرات رياضية استعراضية، وفيلم عن الحركة الرياضية في سورية وقصيدة أوغاريتية أدتها مغنية السوبرانو رشا أبو شكر وختم الحفل بنشيد في سبيل المجد والأوطان.



وتم تكريم بعض الرياضيين المتفوقين.



أخرج الحفل المخرج نجدة إسماعيل أنزور وقدمته الفنانة ديما قندلفت.





ناصر النجار - الوطن