بدء التسجيل بالمدارس الخاصة لأبناء الشهداء وأبناء جرحى العجز الكلي

أعلنت مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين عن بدء التسجيل في المدارس الخاصة لأبناء الشهداء وجرحى العجز الكلي الحاصلين على نسبة عجز ٨٠٪‏ وما فوق، بحيث يستمر التسجيل لغاية أسبوعين بعد صدور نتائج الشهادتين الإعدادية والثانوية.



وذكرت المديرية أن على الراغبين بالتسجيل مراجعة مديريات شؤون الشهداء والجرحى في المحافظات مصطحبين معهم الوثائق التالية: بيان عائلي حديث، صورة عن الجلاء المدرسي للعام الدراسي السابق أو صورة عن شهادة التعليم الأساسي.



ويمكن للراغبين بتسجيل أبنائهم الاطلاع على قائمة المدارس والروضات والشواغر المتوفرة في فروع وأقسام المديرية.



وتُعنى مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين بأبناء هذه الفئات وتقدم لهم الدعم خلال جميع مراحل تحصيلهم العلمي كذلك الإعانات الدراسية التي يحصل عليها الطالب من الصف الأول وحتى المراحل الدراسية المتقدمة.